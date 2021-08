(LaPresse) L'aereo dell'Aeronautica Militare con 85 collaboratori afghani è atterrato a Fiumicino. Tra i passeggeri alcuni italiani, numerosi ex collaboratori afghani e i loro familiari, personale della Delegazione dell’Unione europea e Nato. Prima di lasciare l’aeroporto, tutti saranno sottoposti a tampone anti Covid, così come accaduto lo scorso lunedì in occasione dell’arrivo del primo volo dall’Afghanistan.