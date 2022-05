Alieni in fondo all'Oceano? Cosa si scopre su quella roccia nel Golfo Persico

Una roccia oceanica ritrovata sul fondo del Golfo Persico potrebbe contenere in sé le prove definitive dell’esistenza di forme di vita extraterrestri. Secondo gli scienziati, al suo interno è possibile rinvenire con certezza un processo di formazione di microrganismi che potrebbe essere stato riprodotto allo stesso modo in posti diversi dalla Terra. Photo Credits: Shutterstock, Kikapress; music: "Dreams" from Bensound.com

