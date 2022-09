Amato si congeda dalla Consulta: «In questi 9 anni il mondo è cambiato, ma non in meglio»

(Agenzia Vista) Roma, 13 settembre 2022 "Nove anni, devo dire che sinceramente il mondo in questi 9 anni che ho passato alla Corte è cambiato ma non in meglio: sono aumentati i conflitti fra Stati, dentro e fuori l'Unione europea, sono aumentati i conflitti entro le nostre società statuali dove i sistemi politici si sono radicalizzati in particolare sui temi valoriali e identitari, rendendo sempre più difficili soluzioni condivise attorno, in primo luogo, a questi temi". Lo ha detto il presidente della Corte costituzionale Giuliano Amato intervenendo a Palazzo della Consulta in occasione della riapertura dei lavori della Corte dopo la pausa estiva e del tradizionale saluto in prossimità della scadenza del suo mandato, il prossimo 18 settembre. Corte Costituzionale Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it