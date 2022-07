Amici, da ballerina ad attrice: ecco chi sbarcherà nella fiction di successo di Rai 1

Elena D'Amario potrebbe non far più parte dello staff di Amici, dal momento che sul web gira voce che debutterà come attrice in una delle fiction Rai più note e amate dal pubblico italiano. Non ci sono ancora molti dettagli al riguardo, quindi i fan dovranno attendere prima di avere notizie certe. Intanto, il talent ha aperto le porte a tutti coloro che vogliono provare a realizzare il sogno: chi entrerà nella scuola più ambita d'Italia? FOTO:@KIKAPRESS MUSICA: SUMMER- FROM BENSOUND.COM

