Amici, Mattia Zenzola in lacrime dopo le parole di Maddalena e Benedetta: «Tamarro, co***ione»

Nella casetta di Amici, le tensioni sono alle stelle a causa di una discussione avvenuta tra Maddalena e Benedetta, due ballerine della scuola, che hanno parlato alle spalle di un altro ballerino, Mattia Zenzola. Maddalena ha espresso il suo giudizio negativo nei confronti del ragazzo senza peli sulla lingua, definendolo finto e controllato davanti alle telecamere, e lo ha anche criticato in modo offensivo, ricordando come per Mattia questa non sia nemmeno la prima volta nel programma, bensì la seconda, considerando l'infortunio che ha interrotto il suo percorso nella scuola l'anno scorso. Benedetta, la partner di ballo di Mattia, non è stata da meno, definendolo "tamarro e cog***one", e affermando che non fa nulla per farsi amare. La produzione del programma ha deciso di mostrare a Mattia la clip in cui si parlava di lui, e questo ha scatenato una reazione emotiva nel ballerino, che ha iniziato a piangere. Foto: Red Communications Music: Korben