Angelo Duro imbratta manifesti a Taormina, il sindaco Cateno De Luca: "Un troglodita"

(Agenzia Vista) Taormina, 10 agosto 2023 "Un troglodita". Così in un video postato sui social il sindaco di Taormina, Cateno De Luca, apostrofa il comico Angelo Duro. Mostrando una clip nella quale Duro imbratta con dei falli alcuni manifesti del suo spettacolo al Teatro Antico, De Luca afferma: "una cosa è certa: questa ironia non la fai nella mia città. Ti cercherà la polizia municipale, e verrò pure io a cercarti per prenderti a calci in c... Per quanto riguarda lo spettacolo di domani adesso vedremo... Intanto ti revocherò il permesso per l'occupazione del suolo pubblico per il merchandising che ci avevi richiesto. Una denuncia non te la toglierà nessuno. Aspettiamo un video di scuse". Fb De Luca Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev