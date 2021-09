Antibiotici, uno studio scopre un'inquietante effetto collaterale

Lo studio condotto da una università svedese dimostra che nei pazienti che hanno condotto terapie antibiotiche c'è un aumento del rischio di ammalarsi di tumore al colon. Il rischio riguarda più chi ha preso antibiotici per lungo tempo, ma non solo: il problema è nell'impatto dell'antibiotico sul microbiota intestinale. Niente allarmismi, raccomandano gli scienziati che hanno condotto la ricerca, si tratta di un rischio contenuto ed è importante effettuare gli screening di prevenzione: il risultato di questa ricerca però fa riflettere sull'abuso degli antibiotici. foto @shutterstock music "Perception" from bensound.com

