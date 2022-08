Armenia: esplosione in centro commerciale a Yerevan, un morto e 20 feriti

(LaPresse) Un'esplosione, seguita da un incendio, si è verificata nel centro commerciale di Surmalu a Yerevan, la capitale dell'Armenia. Stando alle prime informazioni, il bilancio dell'esplosione è di almeno un morto e 20 feriti. Secondo quanto riportato dai media locali, l'episodio si è verificato in un magazzino di fuochi d'artificio. Un magazzino di tre piani è crollato. Sul posto sono al lavoro numerosi soccorritori. DISTRIBUTION FREE OF CHARGE - NOT FOR SALE