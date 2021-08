Arnold Schwarzenegger continua la sua battaglia attraverso i social per combattare il virus. Le parole dell'ex governatore della California su Instagram: «Se pensiamo che le misure per combattere il Covid siano un danno alla libertà è sbagliato. Al diavolo la libertà». L'ex body builder e attore sottolinea l'importanza di rispettare le regole, misure di sicurezza necessaria per debellare il Covid. (Video Instagram Arnold Schwarzenegger)