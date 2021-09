Arriva il maiale vegano: è la carne del futuro

La tendenza ad adottare un regime alimentare vegano è ormai diffusissima e la scelta di alimenti sempre più vasta. Ma oltre che una questione etica personale, il veganesimo sembra essere una prospettiva solida per un futuro più sostenibile. Dopo McDonald’s e il suo burger plant, la start up ‘Impossible Foods’ presenta le sue produzioni di origine vegetale. Questi cibi conservano le medesime caratteristiche organolettiche della carne ma non contengono traccia animale. Music: “Perception” from Bensound.com

