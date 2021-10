Assalto sede Cgil, Conte: «Ci sono premesse per scioglimento Forza Nuova»

(LaPresse) "Non possiamo accettare che nel nostro Paese ci siano aggressioni di questo tipo, ritengo che ci siano le premesse per lo scioglimento di Forza Nuova". A dirlo è il presidente del Movimento Cinque Stelle Giuseppe Conte, anche lui al presidio organizzato davanti alla sede della Cgil a Roma, assaltata sabato pomeriggio durante la manifestazione No Green pass. "C'è una volontà deliberata di attacchi squadristi, aderiremo alla manifestazioni di sabato dove dobbiamo ribadire che nonostante l'emergenza la dialettica democratica è più viva che mai", ha aggiunto l'ex presidente del Consiglio invitando a partecipare anche Matteo Salvini e Giorgia Meloni.