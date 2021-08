(LaPresse) Sono di Banksy le opere apparse di recente in alcune città di mare in Gran Bretagna. La conferma è arrivata dello stesso street artist di Bristol, tramite un video postato sul suo account Instagram. Lunga poco più di tre minuti la clip, intitolata "A Great British Spraycation", descrive il viaggio estivo dell'artista all'interno di un vecchio camper. DISTRIBUTION FREE OF CHARGE - NOT FOR SALE