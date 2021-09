Barbarie talebana: a Herat uomo ucciso e appeso a una gru in piazza

(LaPresse) - Nella città afghana di Herat i talebani hanno appeso a una gru nella piazza principale il corpo di un uomo. Faceva parte di un gruppo di quattro, precedentemente uccisi. Secondo quanto riferisce ad AP un testimone, i talebani hanno annunciato in piazza che i quattro sono stati catturati mentre partecipavano a un rapimento e sono stati uccisi dalla polizia. Non è chiaro se le quattro persone siano state uccise in uno scontro a fuoco con la polizia o dopo l'arresto. Al momento non c'è nessun commento ufficiale da parte dei talebani. Alcuni video che documentano l'accaduto sono stati condivisi sui social, tra cui quelli della giornatlista di Tolo News Zahra Rahimi