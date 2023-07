Belen Rodriguez, il post sull'addio a Stefano De Martino? La mamma Veronica sbotta e commenta così

Sono comparse diverse serie di segnali in giro per i social network che indicano che Belen Rodriguez e Stefano De Martino potrebbero aver rotto di nuovo... Questa situazione ha creato sospetti tra molti fan, che sembrano vedere ovunque dei segni di qualcosa di differente riguardo alla situazione amorosa della showgirl argentina e dell’ex ballerino di Amici. Tuttavia, Veronica Cozzani, la madre di Belen Rodriguez, è intervenuta prontamente per difendere sua figlia, come fa di continuo praticamente da sempre. Ma cosa sta realmente accadendo? È davvero andata in scena una separazione definitiva tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino? Photo Credits: Kikapress, Shutterstock, per gentile concessione dell’ufficio stampa Mediaset; music by Korben MKdB