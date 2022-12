Berlino, esplode un acquario gigante con 1.500 pesci tropicali

Era nel foyer di un hotel in centro: "Dentro ha tremato tutto"

Roma, 16 dic. (askanews) - Le immagini che arrivano dai social sono impressionanti. Un acquario alto 14 metri esploso, vetri e pezzi ovunque e soprattutto acqua che ha allagato anche le vie circostanti.

Svettava nel foyer di un hotel Radisson di Berlino, aveva un ascensore con le pareti trasparenti al suo interno per vedere da vicino i suoi 1.500 pesci tropicali e veniva utilizzato dai visitatori del complesso ricreativo Sea Life.

L'acquario conteneva oltre un milione di litri d'acqua che hanno invaso le vie intorno all'hotel costringendo la polizia a chiuderle. L'incidente all'acquario AquaDom è avvenuto intorno alle 5:50 del mattino. Sono intervenuti più di 100 operatori per l'emergenza. "Sembravano fuochi d'artificio, l'hotel ha tremato davvero all'interno. C'è stato un botto, sono saltata giù dal letto... Mi sono guardata intorno, non ho visto nulla, non sapevo cosa stesse succedendo, ho guardato fuori dalla finestra e ho visto una donna che correva e ho pensato che forse stava correndo, stava solo facendo jogging..." racconta Claudia Gonzales, ospite dell'Hotel.

"Abbiamo sentito un forte botto verso le 5 o le 6 del mattino, ma non abbiamo pensato a nulla in quel momento, poi poco dopo siamo usciti dalla stanza e abbiamo guardato: tutti gli ascensori erano giù e l'atrio era completamente distrutto" dice Tobias Andersch, un altro ospite.

Nell'esplosione sono anche rimaste ferite due persone.