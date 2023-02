Berlusconi: «Ho 5 mln di followers su TikTok, ma l'essenziale è che italiani mi seguano nelle urne»

(Agenzia Vista) Milano 3 febbraio 2023 “La cosa essenziale è che gli italiani mi seguano, ma nelle urne. Siamo pionieri nella comunicazione, raggiungere i giovani è essenziale per far capire quale è la nostra idea di Italia del futuro”. Lo ha dichiarato il Presidente di Forza Italia Silvio Berlusconi in un video pubblicato sui social. / Instagram Berlusconi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev