Biden annuncia nuovo monumento nazionale vicino a Grand Canyon: Preservare terre fa bene a economia

(Agenzia Vista) Usa, 08 agosto 2023 Il presidente Usa Joe Biden ha firmato un proclama che crea un monumento nazionale intorno al Parco nazionale del Grand Canyon in Arizona, promettendo di continuare a usare la sua autorità per proteggere "le meraviglie naturali d'America". "Preservare queste terre fa bene non solo all'Arizona, ma al pianeta", ha detto Biden, "Fa bene all'economia. Fa bene all'anima della nazione". White House Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it