Biden: la democrazia è ancora a rischio, non è un'iperbole

Il residente Usa: Difendere la Costituzione da estremisti Maga

Milano, 29 set. (askanews) - La democrazia degli Stati Uniti è messa in pericolo da un vendicativo Donald Trump, il probabile avversario di Joe Biden nella corsa alla Casa Bianca dell'anno prossimo. È il forte e appassionato monito lanciato dall'attuale presidente americano, che ha alzato la posta nella prossima campagna elettorale, durante un evento in Arizona per commemorare il defunto senatore repubblicano John McCain.

Dichiarando la storia degli Stati Uniti a "un punto di svolta", Biden, 80 anni, ha affermato che il carattere e il futuro del Paese sono minacciati dai valori autoritari del movimento Make America Great Again (Maga) di Trump.

"Sta succedendo qualcosa di pericoloso in America", ha detto alla platea a Phoenix, in Arizona. "Esiste un movimento estremista che non condivide le convinzioni fondamentali della nostra democrazia: il movimento Maga. La storia ci ha portato a un nuovo momento di prova. A tutti noi in questo momento viene chiesto: cosa faremo per mantenere la nostra democrazia?".

Biden è stato costretto a interrompersi all'inizio del suo discorso quando un contestatore ha preso la parola dalla platea.

Nel suo speech Biden ha più volte fatto riferimento all'attacco a Capitol Hill del 6 gennaio, quando una folla ispirata da Trump ha cercato di bloccare la ratifica della vittoria delle elezioni presidenziali di Biden da parte del Congresso degli Stati Uniti.

Nonostante l'incapacità di Trump di ribaltare il risultato elettorale del 2020, Biden ha avvertito che il pericolo non è passato.

"Oggi, sia chiaro, anche se abbiamo fatto progressi, la democrazia è ancora a rischio. Questa non è un'iperbole, è una semplice verità. Una semplice verità", ha detto Biden.