Biden: «Non passerò guerra Afghanistan a un quinto presidente»

(Agenzia Vista) Usa, 16 agosto 2021 "Io sono ora il quarto presidente a guidare il Paese mentre c'è una guerra in Afghanistan. Non passerò la responsabilità al quinto. Non ingannerò il popolo americano sostenendo che con un po' più di tempo la situazione in Afghanistan cambierà. La responsabilità termina con me". Lo ha detto il presidente Joe Biden, difendendo la sua scelta di ritirarsi dall'Afghanistan. White House Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev