Da due giorni la spazzatura non viene recuperata al lago del Matese. Non solo. Nel boschetto che circonda il lago, vicino all’ingresso dello specchio d’acqua, sono rimasti a terra dei tovaglioli, pezzi di giornale e tanta altra sporcizia lasciata dai turisti nel giorno di Ferragosto. Il lago si trova fra i comuni di San Gregorio Matese e Castello del Matese. La pulizia non viene eseguita anche ai margini della strada e lo scenario che si presenta ai visitatori in questi giorni di agosto al lago del Matese, è desolante. Ma qual è l’identikit del turista sporcaccione? «Non è sicuramente chi viene qui da oltre regione», spiega un ragazzo spagnolo che con la sua fidanzata trascorre due giorni al lago. «Questa bruttura dell’immondizia lasciata ovunque con plastica gettata a terra è tipico della Campania e mi dispiace dirlo. Siamo stati nel Cilento ed era la stessa cosa. Non ci sono abbastanza contenitori per differenziare i rifiuti. Siamo stati anche a Caserta, in centro, di sera, ma ci sono solo i cestini dell’indifferenziata ricolmi di plastica e tanto altro e quei cestini non vengono svuotati in tempo. Non ho mai visto una simile sciatteria in altre città europee», spiega il turista. Servizio di Marilù Musto