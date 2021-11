Bilancio comune Napoli, Lamorgese: «Situazione all'attenzione del Governo»

(Agenzia Vista) Roma, 17 novembre 2021 "Secondo quanto comunicato dal Comune di Napoli il debito finanziario totale è costituito da 750 posizioni aperte, e circa 700 con Cassa depositi e prestiti. Il debito totale ammonta a 3 miliardi di euro e genera una rata per interessi di 230 milioni di euro. A questo si aggiungano altri 165 milioni, che portano il peso della situazione debitoria a 400 milioni di euro su base annua. La grave situazione finanziaria è all'attenzione del governo. Napoli rappresenta un polo di straordinaria importanza per il nostro Paese". A dirlo la ministra dell'Interno, Luciana Lamorgese, rispondendo a una interrogazione sul piano straordinario per il Comune di Napoli, finalizzato al risanamento del debito storico, all'efficiente espletamento dei servizi a favore dei cittadini e al rilancio produttivo e culturale della città. Camera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it