Bimba nata da primo trapianto di utero in Italia, la madre: «Non vedo l'ora di abbracciarla»

(LaPresse) "Sono in ripresa, non vedo l'ora di uscire dal Covid per andare a vederla e abbracciarla". Così la mamma di Alessandra, la bimba nata dalla prima donna con utero trapiantato in Italia, venuta alla luce all'ospedale Cannizzaro di Catania. La donna ha contratto il Covid e per questo è stata sottoposta a parto cesareo. Alla bimba è stato dato il nome della donatrice dell'utero. Si tratta del primo caso in Italia di bimba nata da utero trapiantato da una donna deceduta, ed è il sesto caso al mondo.