Body shaming, Lizzo in lacrime sui social: «Il mondo non mi ama». E arriva il sostegno di Cardi B

In radio suona ‘Rumors’ con Cardi B ma neanche il tempo di festeggiare il singolo che Lizzo si è trovata a fronteggiare gli attacchi degli haters. La vincitrice di ben tre Grammy Awards è, infatti, solo l’ultima vittima di body shaming di fronte al quale non ha saputo rimanere in silenzio. Così, Lizzo ha voluto replicare alle critiche piovute via social sciogliendosi in lacrime nel tentativo di rispondere durante un video. “Sto cercando di trasmettere energia positiva al mondo – dice piangendo Lizzo – ma a volte sento che il mondo non mi ama”. Su Twitter poi commenta: “Amare se stessi in un mondo che non ti ama richiede un’incredibile dose di consapevolezza di sé [...] Tutto questo fa schifo”. Tra i messaggi di sostegno anche le parole di Cardi B: “Non importa che tu sia magro, grande o di plastica, questa gente cercherà sempre di gettare la sua insicurezza su di te. Ricordati che questi sono dei nerd che cercando al tavolo della popolarità”. Music: “Elevate” from Bensound.com

