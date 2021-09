Bomba d'acqua su New York, colpita dalla coda dell'uragano Ida, e l'emergenza meteo trasforma Brooklyn in un lago. Sui social rimbalzano i video che documentano la situazione critica nella Grande Mela. A Brooklyn, la zona di Knickerbocker Avenue si trasforma in un enorme lago, con auto bloccate e sirene che suonano nella notte.