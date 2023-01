Boomerissima, scontro tra Tommaso Zorzi e Claudia Gerini: «Imparate a perdere»

Alessia Marcuzzi è tornata in televisione: ha infatti debuttato su Rai 2 Boomerissima, il nuovo programma tv che mette a confronto la generazione dei Boomers e quella dei Millennials. Proprio durante lo show si è acceso lo scontro tra Claudia Gerini e Tommaso Zorzi, i rispettivi rappresentanti delle due generazioni che non se le sono mandate a dire. "Claudia Gerini nera perché Tommaso Zorzi ha detto che i boomer usano TikTok", "Ma la Gerini ha fatto tutto da sola, invece di prenderla con ironia l'ha presa sul personale" hanno commentato alcuni utenti su Twitter, dopo le parole di Zorzi che sono sembrate arrivare a segno. "Claudia Gerini lo ha asfaltato di brutto", "Asfaltata totale. Quella sì che è un'arringa, imparate boomer!" hanno twittato altri. Photo Credits: Kikapress Music: "Summer" from Bensound.com

