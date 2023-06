Cadono col quad al Col del Lys, salvati con l'elisoccorso

(LaPresse) I Vigili del fuoco del comando di Torino sono intervenuti intorno alle 17 del 2 giugno a Rubiana, sulla strada provinciale 197 del Colle del Lys, per soccorrere due persone coinvolte in un incidente con un quad. Le due persone sono uscite di strada in prossimità di un ponte e cadute in un dirupo insieme al mezzo finendo sul greto del torrente. Sul posto la squadra "22", quella dei volontari di Avigliana, il nucleo SAF e anche il personale del Soccorso Alpino. Sono state stabilizzate, imbarellate e recuperare tramite il verricello del drago 51, l'elicottero che ha calato gli aerosoccorritori, e poi consegnate alle cure del 118. DISTRIBUTION FREE OF CHARGE - NOT FOR SALE