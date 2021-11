Camille al teatro comunale di Caserta

Camille è lo spettacolo che l’ARB Dance Company porta in scena venerdì 19 novembre alle ore 20.00 al Teatro Comunale «Costantino Parravano» di Caserta. Con la direzione artistica di Annamaria di Maio, il concept di Valeria D’Amore e l’adattamento testi e coreografie di Francesca Gammella da vita ad una performance emozionante tra teatro, musica, danza e arte multimediale per raccontare la storia turbolenta del talento indipendente di Camille Claudel, un racconto ispirato all'omonimo romanzo di Dacia Maraini. La rappresentazione, conosciuta lo scorso anno nell’ambito del Napoli Teatro Festival presso il Teatro Bellini, fa parte della rassegna "Ripartiamo dal Teatro" promossa dagli assessorati alla Cultura e ai Grandi Eventi del Comune di Caserta e finanziata dalla Regione Campania (POC Campania 2014-2020), in programma fino al 30 novembre. L’ingresso è libero fino a esaurimento posti con prenotazione fino a 72 ore prima di ogni spettacolo su www.eventbrite.it. L’accesso agli eventi è consentito agli spettatori muniti di green pass e di mascherina. Servizio di Dalia Coronato