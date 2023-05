Cannes, torna Pedro Almodovar e accende il red carpet con Ethan Hawke

Presenta "Strange Way of Life", corto western sull'omosessualità

Roma, 18 mag. (askanews) - Il regista spagnolo Pedro Almodovar è tornato a Cannes, presentando questa volta il cortometraggio fuori concorso "Strange Way of Life", che racconta il ricongiungimento di due uomini in una città del West.

Protagonisti due attori considerati sex symbol, Ethan Hawke, arrivato sulla Croisette e il cileno Pedro Pascal, lanciato dalla serie "The Last of Us".

Almodovar, che è stato sei volte a Cannes con film in concorso, si è detto un grande appassionato del genere western e ha rivelato che non avrebbe mai immaginato di girarne uno.