Capodanno, lenticchie a tavola: un grande classico italiano

EMBED

L'85% dei cenoni di San Silvestro prevede le lenticchie nel menu, secondo un'analisi Coldiretti-Ixè. Le lenticchie di Castelluccio di Norcia IGP e altre specialità tradizionali nazionali, come quelle di S. Stefano di Sessanio, Valle Agricola, Onano, Rascino, Ventotene, molisane, di Villalba, Ustica e umbre come quelle di Colfiorito, sono particolarmente ricercate. Nel 2023, l'Umbria ha prodotto 14.000 quintali di lenticchie su una superficie di 2.150 ettari. Gianni Coccia, vicepresidente della cooperativa della lenticchia di Castelluccio di Norcia, sottolinea la qualità del raccolto dell'anno precedente e invita i consumatori a sostenere il territorio e le imprese agricole, colpite da eventi come il terremoto e la pandemia.