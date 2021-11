Carfagna: «Se fosse necessario siamo pronti a decisioni per scongiurare quarta ondata Covid»

(Agenzia Vista) Napoli, 17 novembre 2021 "I numeri del nostro Paese sono diversi di quelli austriaci o tedeschi e questo testimonia che la strategia del governo su vaccini e green pass va nella giusta direzione. Questo non vuol dire che si può abbassare la guardia. Se la situazione dovesse peggiorare siamo pronti a prendere ogni decisione utile per scongiurare quarta ondata, ma questo al momento ancora non c'è", così la ministra Carfagna nel corso di una conferenza stampa dopo l'incontro con il sindaco di Napoli. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it