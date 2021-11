Carfagna: «Chi vuole governare non può essere euroscettico»

Oggi, “soprattutto oggi, l’euroscetticismo è un lusso che chiunque aspiri a governare un Paese come l’Italia non può assolutamente permettersi”. Lo sottolinea il ministro per il Sud e la Coesione territoriale Mara Carfagna (Forza Italia), rispondendo, a margine del Consiglio Affari Generali Coesione a Bruxelles, in merito alla partecipazione della Lega al summit delle destre europee previsto in Polonia all’inizio di dicembre, cui Fratelli d’Italia non parteciperà. Forza Italia a Bruxelles fa parte stabilmente del Ppe, architrave della maggioranza che ha sostenuto Ursula von der Leyen, mentre Lega e Fratelli d’Italia stanno all’opposizione, divisi in due gruppi diversi (Id il primo, Ecr il secondo).