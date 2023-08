Caro carburanti, volano i prezzi

(Lapresse) Non si ferma la tendenza al rialzo dei prezzi medi della benzina: lo confermano i dati aggiornati forniti oggi dal Mimit. In autostrada in modalità self service arriva a una media di 2,019 euro al litro. La media del prezzo del diesel in autostrada sempre in modalità self è a 1,928 euro al litro. Il Gpl servito a 0,842 euro, e il metano servito è a 1,528 euro. Tra esodo e controesodo lo Stato incasserebbe 2,27 miliardi di euro. Questa la stima di Assoutenti che chiede al governo un intervento immediato .