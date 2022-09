Caro energia, le proposte della Lega a Napoli

Da Glasgow a Napoli, passando per Caserta dove è recente la notizia che anche i commercianti per protesta hanno bruciato le bollette delle utenze domestiche, si allarga a macchia d’olio in Campania il disagio per il caro energia. Per dare risposte alle categorie economiche e ai cittadini in questi giorni tour nelle province di Benevento, Caserta, Avellino e Salerno del parlamentare Gianluca Cantalamessa, candidato per la lega al Senato nel collegio plurinominale Campania 2.