Caro energia, proteste a Napoli: bruciate in piazza centinaia di bollette

(LaPresse) "Nessuna campagna elettorale sulle spalle dei disoccupati. La politica è lontana dai problemi reali dei cittadini. Chiediamo lavoro e salario. Siamo alla fame, anche i generi di prima necessità sono diventati un lusso". Così i Movimenti di lotta per il lavoro che questa mattina in piazza Matteotti a Napoli si sono dati appuntamento per manifestare contro il carovita. Prima di attraversare le vie del centro in corteo i manifestanti hanno bruciato centinaia di bollette.