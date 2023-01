Caso Cospito, Tajani: “Non scendiamo a patti con chi usa violenza e minaccia come lotta politica”

(Agenzia Vista) Roma 31 gennaio 2023 “Abbiamo riferito in Cdm del caso Cospito e degli attacchi all’estero con le sedi e personale diplomatico italiano. Abbiamo confermato la volontà di non scendere a patti con chi usa la violenza e la minaccia come lotta politica”. Lo ha dichiarato il Ministro degli Esteri Antonio Tajani nel corso della conferenza stampa presso la Sala Polifunzionale della Presidenza del Consiglio sul caso Cospito. / Palazzo Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev