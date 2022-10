Castagne, ecco come cuocerle per sbucciarle rapidamente

Con l’arrivo dell’autunno, per molti è arrivato anche il piacere di gustare le castagne, il cui profumo è protagonista delle strade e delle tavole imbandite fino al periodo natalizio. Ricche di fibre e sali minerali, aiutano a ridurre il colesterolo e contengono numerose vitamine. A volte, però, non è facile sbucciarle come si deve e dopo la cottura si fa fatica a staccare la buccia. La situazione si complica soprattutto quando si cuociono nel forno. Tutto però dipende dalla cottura. Come cuocerle correttamente allora per far sì che la buccia venga via facilmente? Dopo averle cotte, bisogna farle raffreddare prima di sbucciarle: il segreto sta nel coprirle con un panno umido in modo che si raffreddino un po’. Solo successivamente sarà facile sbucciarle, senza intoppi. Photo Credits: Kikapress Music: "Summer" from Bensound.com