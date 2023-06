Catania, investe con l'auto la moglie e una amica

Un uomo di 52 anni ha confessato di aver investito con la propria auto la moglie mentre passeggiava con un'amica nella zona industriale di Catania. L'amica della moglie è morta a causa delle lesioni riportate, mentre la moglie è ricoverata in gravi condizioni. Non sarebbe in pericolo di vita. Subito dopo l'uomo si è consegnato alla polizia per raccontare di aver colpito volontariamente le due donne. In corso indagini della polizia.