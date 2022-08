Catania, rissa con sparatoria: cinque arresti

(LaPresse) La Polizia di Catania ha arrestato cinque persone accusate di rissa e lesioni personali, aggravate dall'uso di armi, detenzione e porto in luogo pubblico di più armi comuni da sparo, maltrattamenti in famiglia e danneggiamento di cose. È quanto risulta dalle indagini relative a una rissa degenerata in sparatoria all'uscita di una discoteca del porto, la 'Ecs Dogana Club', dello scorso 21 aprile, in cui era rimasto ferito un giovane di 18 anni.Il video è stato diffuso dalla polizia del capoluogo etneo.