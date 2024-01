Caucus in Iowa, Trump avanti nei sondaggi

La corsa alla Casa Bianca si intensifica con l'attenzione focalizzata sui caucus repubblicani dell'Iowa, dove un recente sondaggio indica Donald Trump in testa con il 48%, seguito da Nikky Haley al 20%, superando di quattro punti il governatore della Florida, Ron DeSantis. I risultati in Iowa e le imminenti primarie del 23 gennaio in New Hampshire potrebbero confermare la presunta inevitabilità della candidatura di Trump o svelare un'alternativa sorprendente. Attualmente, l'ex ambasciatrice all'Onu di Trump, Haley, guida le attenzioni, con prospettive favorevoli soprattutto in New Hampshire, dove un sondaggio recente la colloca a soli 7 punti di distanza da Trump, con il 32% contro il 39% dell'ex presidente.