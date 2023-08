Cesare Cremonini suona la fisarmonica su Instagram: "Sono solo alla quarta lezione"

(Agenzia Vista) Roma, 17 agosto 2023 Siamo solo alla quarta lezione ma mi sento molto bene e mi fa godere faticare con gli esercizi. In più a Maratea ho scritto la mia prima canzone a 15 anni e mi piace iniziare sogni qui. Solitamente funzionano. La fisarmonica farà parte della mia storia? Dipende dal rispetto che le darò. La musica fa così. Se ti prendi cura di lei, lei lo fa con te. Attenzione però a dire che è uno strumento vecchio perché è tra quelli che ascoltiamo con frequenza che è nato e si è sviluppato più tardi. Io non vedo l’ora di infilarlo in una pedaliera. A proposito di frequenza, la fisarmonica è attaccata alla cassa toracica quando la si suona. Ha delle basse molto corpose e potenti che ti investono con il loro suono e fanno vibrare le ossa. Ti attraversano come un’onda. Tutti sanno che ogni corpo, ogni nostro organo, ogni cosa, dal vostro bagno alla Luna, ha una sua particolare frequenza di risonanza in cui inizia a vibrare con maggiore intensità. (Quella dei bicchieri la conoscono bene i soprani!) Ho sempre creduto che le frequenza della musica, investendo quelle che ci appartengono, le riordino, le aggiustino. Sono sicuro della capacità curativa e preventiva della musica e penso che la fisarmonica, per le sue caratteristiche, sia straordinaria sotto questo aspetto. Vediamo dove mi porterà. Vi abbraccio tutti". così Cesare Cremonini, suonando la fisarmonica sui social. Instagram Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev