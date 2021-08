Charlene di Monaco, le sue condizioni dopo l'intervento alla testa di 4 ore: parla Alberto

Possono tirare un sospiro di sollievo i sudditi e la famiglia reale di Monaco che sono stati in apprensione per la principessa Charlene di Monaco. La sua sua salute ha fatto preoccupare tutti, ma ora a parlare è il consorte il principe Alberto che rassicura sulle sue condizioni dopo l'intervento alla testa durato 4 ore. Crediti foto@Kikapress Music: «Cute» from Bensound.com

