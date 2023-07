Chiara Ferragni, l'addio al nubilato della sorella nel resort di lusso. Ecco quanto costa una camera

Ancora una volta, Chiara Ferragni finisce dritta dritta al centro delle discussioni a causa delle sue avventure, dei suoi viaggi e delle sue vacanze. Di recente, ha attirato l'attenzione per il suo soggiorno in un resort di lusso a Mykonos, dove si è recata in occasione dei festeggiamenti per l'addio al nubilato di sua sorella Francesca. Tuttavia, in questa circostanza, qualcosa ha sollevato diverse critiche da parte dei fan e dei detrattori dell'imprenditrice digitale più famosa d'Italia: il costo esorbitante del weekend di lusso sull'isola greca e, soprattutto, la presunta possibilità che la moglie di Fedez sia riuscita a non pagare neanche un centesimo per il suo soggiorno. Ma cosa starà mai succedendo nel mondo più glamour di tutto l'universo social? Photo Credits: Kikapress, Shutterstock; music by Korben MKdB