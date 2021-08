Chiara Ferragni, la stories con le conchiglie cancellata: c'entra sua sorella Valentina?

Chiara Ferragni ha pubblicato una Instagram Stories nella quale si vede una scatoletta piena di conchiglie raccolte in riva al mare. Per qualche strano motivo, però, l’ha subito rimossa. Ecco come mai e perché c’entra sua sorella Valentina. foto: Kikapress; music: "Cute" from Bensound.com

LEGGI ANCHE: -- Chiara Ferragni e il lato B 'esploso' negli ultimi post: ecco cosa ha fatto per farlo diventare così. Sarà vero?