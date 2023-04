Chiara Ferragni, sapete quanto costa la cotoletta mangiata a Dubai? La cifra da capogiro

Attualmente, Chiara Ferragni e Fedez sono in vacanza a Dubai per le festività pasquali, insieme ai loro figli Leone e Vittoria. Tuttavia, il loro soggiorno nel lussuoso resort è stato al centro di una polemica a causa dei prezzi esorbitanti del menu proposto dal ristorante dell'hotel. Una foto di una semplice cotoletta ha rivelato il prezzo altissimo di questo piatto nel ristorante dell'hotel, che è chiaramente fuori dalla portata di molte persone. Ma quanto costerebbe a Chiara Ferragni una cotoletta ordinata al ristorante? La cifra da capogiro vi lascerà senza parole. Photo Credits: Kikapress; music by Korben MkDB