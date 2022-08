Chris Hemsworth festeggia i suoi 39 anni con il gelato "avanzato": ecco com'è andata

Per i suoi 39 anni Chris Hemsworth ha trascorso una dolce serata in famiglia insieme alla moglie e ai figli. Proprio loro hanno voluto omaggiare il loro papà con una "torta" di compleanno un po' arrangiata. È lo stesso attore protagonista di Thor a fare un po' di ironia sui suoi social. "Grazie per tutto l'amore in questo compleanno – scrive su Instagram – e per questa torta straordinaria che i miei figli hanno fatto raccogliendo tutto il gelato rimasto dal congelatore su un piatto".