Ciccio Merolla e il remix di Malatìa di Merk & Kremont: «La malattia è passione»

Il brano del maestro di percussioni partenopeo Ciccio Merolla - Malatìa - rivive grazie alla nuova produzione di Merk & Kremont e del team ITACA. Nasce così versione Malatìa (Capri Remix) pubblicata da Time Records e prodotta dal team ITACA di Merk & Kremont da venerdì 7 luglio in radio e negli store. «Malatìa è nata pelle e voce. - dice Merolla - Ho ascoltato questa antica melodia colombiana una notte alle 4 e ho subito percepito che fosse una canzone perfetta da scrivere in napoletano. Puoi anche cantarla in modo semplice. L'ho scritta a quattro mani con Lucariello. Ognuno ha voluto esprimere la propria malattia. A Napoli la malattia è una passione talmente forte che non ti fa ragionare, ognuno ha la sua». L'antica melodia di cui parla Ciccio Merolla è Guataquì (Berroche), canzone del 2009 della star della tambora colombiana Martina Camargo. Con gli innesti di Merk & Kremont, la contaminazione è a portata di mano. Foto di Anna Camerlingo