Cina, ospedali presi d'assalto: record di ricoverati col covid

Italia e altri paesi impongono test a chi arriva in aereo da Cina

Shanghai , 29 dic. (askanews) - La situazione pandemica in Cina sta esplodendo. Gli ospedali sono presi da'assalto e sono nel caos. Dopo la fine della politica zero-Covid sono infatti aumentati esponenzialmente i ricoveri di persone contagiate dal covid con problemi respiratori e febbre alta. Negli ospedali arrivano principalmente pazienti anziani e non vaccinati, anche se ormai è evidente che il vaccino cinese è poco efficace.

Per questo l'Italia, seguita da altri paesi, ha imposto il test Covid per gli arrivi dalla Cina. In caso di positività è obbligatoria la quarantena.