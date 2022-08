Clelia D’Onofrio, nuovo ruolo a ‘Bake Off Italia’: «La pasticceria è l’architettura della cucina»

Le temperature sul set di ‘Bake Off Italia’ sono già alte e gli aspiranti pasticceri si stanno prodigando per conquistare la giuria del cooking show. Ad accogliere i concorrenti sono i confermatissimi Ernst Knam e Damiano Carrara con la new entry Tommaso Foglia. La conduzione è affidata ancora una volta a Benedetta Parodi mentre per Clelia D’Onofrio è stato pensato un nuovo ruolo. “Racconto la storia dei dolci che fanno i concorrenti visto che oggi non tutti la conoscono e si sentono cose un po’ imprecise – ci spiega – Ai ragazzi e agli studenti della scuola alberghiera che vogliono diventare qualcuno nel settore della ristorazione, raccomando di frequentate le librerie. Studiate i libri di storia della cucina e dei dolci, perché la pasticceria è l’architettura della cucina”, conclude D’Onofrio. L’appuntamento con la decima edizione di ‘Bake Off Italia – Dolci in forno’ (show targato BBC e prodotto da Banijay Italia) è per venerdì 2 settembre, in prima serata su Real Time (canale 31).

LEGGI ANCHE: -- ‘Bake Off Italia’, Benedetta Parodi: «Un bel ritorno alla tradizione»