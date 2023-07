Coldplay a Roma nel 2024, scatta la corsa ai biglietti dopo l'attesa durata 21 anni

Dopo il successo del 2023 i Coldplay torneranno in Italia anche l'anno prossimo. In quell'occasione la band aveva scelto Napoli e Milano, regalando un grande successo di pubblico. La prossima tappa italiana nel 2024, questa volta, sarà proprio Roma. Dobbiamo tornare al 2003 per ricordare l'ultimo concerto a Roma dei Coldplay, ben 21 anni fa. Si tratta quindi di un appuntamento storico per tutti i fan della band che non vorranno aspettare altri 21 anni. Photo: Shutterstock Music: Korben