Coldplay, Chris Martin suona in un pub per i futuri sposi

(LaPresse) Una hit dei Coldplay, 'A Sky Full of Stars', sarebbe stata la colonna sonora del loro primo ballo da marito e moglie. Una coppia che sta per convolare a nozze ha incontrato in un pub Chris Martin: il frontman della band britannica ha suonato per loro in una birreria della cittadina inglese di Bath, dove il cantante e la compagna, Dakota Johnson, si erano fermati mentre tornavano a casa dal Festival di Glastonbury. Riconosciuto dai futuri sposini, Jeremy e Hannah, il leader dei Coldplay si è messo al piano e ha dedicato loro 'A Sky Full of Stars'.